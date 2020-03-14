لجنة الإسكان بالبرلمان: اجتماع طارئ مع الحكومة بسبب الأمطار

كتب- أحمد علي:

أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، تشكيل غرفة عمليات من أعضاء اللجنة، لمتابعة ورصد الأحداث وكيفية تعامل الأجهزة التنفيذية معها، منذ اللحظات الأولى لموجة الطقس، التي ضربت البلاد على مدار يومين.

وكشف رئيس لجنة الإسكان، أن غرفة العمليات، أعدت تقريرا عن ماحدث، وتعامل الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والشركة القابضة للمياة والصرف الصحي، ووزارة التنمية المحلية.

وقال النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، خلال الأيام القادمة سيتم عقد اجتماع طارئ مع كل الأجهزة التنفيذية المعنية لمناقشة تقرير اللجنة.

وأضاف حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من خلال التقرير الأولى للجنة التي تم تشكيلها اتضح أن هناك العديد من الايجابيات والسلبيات، حيث تم رصد لطرق التعامل مع غرق بعض المناطق وفقا لما هو متاح من إمكانيات سواء من المعدات أو البنية التحتية والتخطيط، وهذا ينطبق على منطقة التجمع التي لا تزال رغم الجهود بالتزامن مع سوقط الأمطار تتحول الشوارع لبرك وتتعرض بعض المناطق بها للغرق بالكامل، على النقيض منطقة مثل الأسمرات التي لا يوجد بها نقطة مياه واحدة، وهذا يعود للتخطيط الجيد، ومراعاة ذلك في التنفيذ.

وأشاد رئيس لجنة الإسكان، بدور كل العاملين في مؤسسات الدولة المختلفة الذين ظلوا في الشوارع لمدة ثلاثة أيام حتى لا يتحول الأمر لكارثة، خاصة وأن التغيرات الطبيعية والمناخية لا يستطيع أحد أن يمنعها ولكن نستطيع أن نقلل من حجم الخسائر، وهذا ما قد كان على أرض الوقع، مؤكدا أن اللجنة ستعقد اجتماع عاجل خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة تقرير اللجنة المصغرة بشأن الأزمة الأخيرة بكافة تفاصيلها في حضور جميع الأجهزة المعنية بالتغيرات المناخية والاستعدادات على أرض الواقع.​