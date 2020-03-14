رياح مثيرة للرمال والأتربة.. البيئة تكشف تفاصيل نوعية الهواء خلال 48 ساعة



كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء على مدار اليوم وغدًا في مختلف محافظات الجمهورية.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

وتكون الفترة الحرجة هي الفترة التي تكون فيها الظروف الجوية مهيأة لتركيز الملوثات لترتفع عن الحد المقبول أو المسموح به.

وأوضحت الإدارة، تنبؤ حالة جودة الهواء على مدار 3 أيام تشمل (الاثنين - الثلاثاء - الأربعاء) في مختلف محافظات الجمهورية.

السبت

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء جيدة بالنسبة لجميع مناطق القاهرة الكبرى، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء متوسطة على (كفرالشيخ - المنصورة - كفرالزيات)، وجيدة على (دمياط - الزقازيق - بلبيس - المحلة - البحيرة - شبين الكوم)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء جيدة على (الأقصر - أسوان - قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات، كما يتوقع أن تنشط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة التي تقل بها فرص سقوط الأمطار خاصة وسط وجنوب الصعيد مما قد يؤثر سلبًا على نوعية الهواء.

4- الساحل الشمالي

تكون حالة الهواء جيدة على مرسى مطروح ومتوسطة على الإسكندرية، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات.

5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء جيدة على (بورسعيد - جنوب سيناء - الإسماعيلية - شمال سيناء - السويس)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات، كما يتوقع أن تنشط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما قد يؤثر سلبًا على نوعية الهواء.

الأحد

1- القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء متوسطة على شمال وشرق القاهرة، وجيدة في وسط وجنوب وغرب القاهرة، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها في الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خاصة خلال فترات الليل.

2- الدلتا

تكون حالة الهواء جيدة على دمياط، ومتوسطة على (كفرالشيخ - المنصورة - الزقازيق - بلبيس - المحلة - البحيرة - شبين الكوم - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها في الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خاصة خلال فترات الليل.

3- الصعيد

تكون حالة الهواء جيدة على (سوهاج - الأقصر - أسوان - بني سويف - الفيوم - أسيوط - المنيا - قنا)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات.

4- الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء متوسطة على الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل.

5- القناة وسيناء

تكون حالة الهواء جيدة على (شمال سيناء - بورسعيد)، ومتوسطة على (جنوب سيناء - الإسماعيلية - السويس)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال ساعات الليل.