البيئة: استمرار إغلاق محمية وادي دجلة حتى تحسن الأحوال الجوية

الصحفي الأمريكي بعد تعافيه من كورونا: أحب مصر.. وسأعود يومًا ما

كتب- محمد نصار:

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الوضع البيئي لمحمية وادي دجلة بمنطقة المعادي بالقاهرة عقب الأحوال الجوية السيئة التي تعرضت لها مصر، وذلك للاطمئنان على الأوضاع بالمحمية حفاظًا عليها وعلى ثرواتها الطبيعية وتنوعها البيولوجي.

وأوضحت وزيرة البيئة، في بيان، أن الوضع مستقر بالمحمية ولا يوجد أي تهديدات على مواردها الطبيعية حيث تشير تقارير المتابعة اللحظية إلى أن وادي دجلة تقوم بدورها ووظيفتها بكفاءة واقتدار ويجري في مساره الطبيعي إلى نهر النيل.

وحرصت الوزارة على عدم وجود أي عوائق تمنع سريان وتدفق مياه السيول والأمطار إلى مستقرها الطبيعي في نهر النيل وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومنها وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القاهرة أحياء (طرة - المعادي)، ووزارة الداخلية ممثلة في قسم شرطة المعادي.

وأكدت وزيرة البيئة، اتخاذ الوزارة كافة التدابير للحفاظ على المحميات ومواردها الطبيعية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية مع استمرار إغلاقها أمام الزائرين حتى تحسن الأحوال الجوية.