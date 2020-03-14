أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث قطاري روض الفرج الطقس منخفض التنين أسعار الذهب فيروس كورونا سد النهضة تعليق العمرة محمد رمضان اليوم العالمي للمرأة

غرضها التخويف.. أوسا الحلو تصف شائعة هروب أسد من السيرك بـ"السخيفة"

07:46 ص السبت 14 مارس 2020
غرضها التخويف.. أوسا الحلو تصف شائعة هروب أسد من السيرك بـ"السخيفة"

أوسا الحلو

كتب - أحمد عبدالمنعم:

وصفت أوسا الحلو، مدربة الأسود بالسيرك القومي وحفيدة محمد الحلو، شائعة هروب أسد من السيرك المصري الأوروبي بـ"السخيفة"، مشيرة إلى أن الشائعة غرضها تخويف الناس.

وأوضحت "أوسا"، في تصريح لمصراوي، أن هروب الأسود من السيرك مستحيل وهي مؤمنة بشكل كامل.

يذكر أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا، خبرًا يفيد بهروب أحد الأسود وهو مانفته أيضا مدربة الأسود فاتن الحلو، وقالت أنها لن تتهاون في اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه من يثبت تورطه في ترويج مثل هذه الأمور.​

أوسا الحلو شائعة هروب أسد محمد الحلو السيرك المصري الأوروبي
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت (بيان بالدرجات)