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"إسكان البرلمان": الحكومة لم تغرق في "شبر مية" وتعاملت مع الأمطار بنجاح

03:00 ص السبت 14 مارس 2020
"إسكان البرلمان": الحكومة لم تغرق في "شبر مية" وتعاملت مع الأمطار بنجاح

المهندس أمين مسعود

كتب- أحمد علي:

وجّه المهندس أمين مسعود عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، التحية والشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بجميع وزارائها ومحافظيها وجميع المسئولين الذين كانوا جميعًا على مستوى المسئولية والحرفية غير المسبوقة في التعامل مع الأمطار، التي هطلت لساعات طويلة على البلاد.

وقال مسعود في بيان له، اليوم الجمعة: "رأينا الحكومات السابقة تغرق في شبر مية ولكن الحكومة الحالية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجحت وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في مواجهة الآثار السلبية".

لجنة الإسكان والمرافق مجلس النواب حزب مستقبل سقوط أمطار منخفض التنين
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