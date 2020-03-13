محافظ الجيزة: إصلاح هبوط محور 26 يوليو خلال أيام دون إيقاف الحركة المرورية

الجيزة- (أ ش أ):

قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إن المحافظة كلفت إحدى الشركات للبدء في أعمال إصلاح الهبوط بإحدى شرائح محور 26 يوليو دون إيقاف للحركة المرورية بباقي مسار المحور، موضحًا أن أعمال الإصلاح سيتم الانتهاء منها خلال أيام، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ الجيزة، لموقع الهبوط بإحدي الشرائح بمحور 26 يوليو، إضافة إلى عدد من المحاور والكباري والطرق الرئيسية، وجه خلالها بالدفع بسيارات شفط إضافية بمطالع ومنازل الكباري والمحاور لتيسير الحركة المرورية.

وتابع محافظ الجيزة، لليوم الثاني على التوالي، عمليات رفع آثار الأمطار من الشوارع للوقوف على المجهودات المبذولة في ظل تعرض المحافظة لموجة من الطقس السئ حيث حرص المحافظ على التواجد داخل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة لمتابعة شكاوى المواطنين.

وأشار راشد إلى أن الغرفة تلقت أكثر من 150 بلاغاً من المواطنين أمس لرفع تراكمات المياه من الشوارع أو انقطاعات للمياة والكهرباء أو لسقوط أشجار بمجرى الطريق، مؤكداً أنه يتم التعامل بمنتهى الجدية مع تلك البلاغات وتوجيه المختصين إليها حال ورودها للتعامل معها وحلها.

وشدد محافظ الجيزة على إلغاء أي إجازات للعاملين الميدانيين أو للأجهزة التنفيذية لحين استقرار الطقس والانتهاء من رفع آثار الأمطار من الشوارع، لافتا إلى أنه تم إنشاء تطبيق إلكتروني لمتابعة أماكن تجمعات المياه وتوزيع الشفطات والمعدات إليها من خلال متابعة سير عملية الانتشار الخاصة بالمعدات وأقرب تمركز لموقع المياه.

وأوضح المحافظ أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد اضطرت لتخفيف ضغوطات المياه بعدد من القطاعات حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية تصريف كميات مياه الأمطار بشبكات الصرف، مشيرا إلى أن قرى الودي والاقواز والكريمات بمراكز الصف وأطفيح قد تعرضت لسيول أمس وقد تم التعامل معها.