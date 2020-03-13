الزراعة: تأجيل افتتاح معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الجمعة، تأجيل الافتتاح الرسمي لمعرض زهور الربيع بحديقة الأورمان النباتية؛ بسب سوء الأحول الجوية.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أنه كان من المقرر الافتتاح الرسمي للمعرض غدا السبت، مشيرة إلى أن حديقة الأورمان

مفتوحة، والمعرض يعمل بشكل طبيعي للجمهور اعتبارا من الثلاثاء القادم.

يأتي هذا القرار نظرا للظروف الجوية غير المسبوقة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية.. ويشارك في المعرض 193 شركة، تعمل في مجالات نباتات الزينة والظل والزهور وتنسيق ومستلزمات الحدائق، وتزيد المساحة المقرر إقامة المعرض عليها على 20%، عن العام الماضي.

وتأتي أهمية إقامة هذا المعرض بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة؛ نظرا لقيمتها التاريخية التراثية المهمة، حيث تم إنشاؤها في عهد الخديوي إسماعيل عام 1875، لخدمة أفرع العلوم التي ترتبط بالنباتات المختلفة الموزعة حسب العائلات النباتية.