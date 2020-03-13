فاتن الحلو تكشف حقيقة هروب أسد من السيرك

كتب- محمد عاطف:

نفت مدربة الأسود فاتن الحلو، الأخبار المتداولة عن هروب أسد من السيرك المصري الأوروبي، مشيرة إلى أن أعداء النجاح يبحثون عن تشويه النجاحات التي تحققها ابنتها دهب إبراهيم الحلو.

وقالت الحلو في تصريحات لـ"مصراوي": "كل ما تردد حول هذا الأمر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة"، مشيرة إلى أنها لازالت في فترة نقاهة بعد خروجها من أزمة صحية الأسبوع الماضي، وفوجئت بهذه الشائعة، وأنها لن تتهاون في اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه من يثبت تورطه في ترويج مثل هذه الأمور.

يذكر أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي، خبرًا يفيد بهروب أحد الأسود وهو مانفته جملة وتفصيل مؤسسة السيرك المصري الأوروبي.