ترامب: نتوقع إجراء 5 ملايين فحص لكورونا خلال الشهر المقبل

وكالات:

توقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تتمكن بلاده من إجراء 5 ملايين فحص لكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الشهر المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأعلن ترامب حالة الطوارئ الوطنية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اليوم الجمعة.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة "أعلن حالة الطوارئ في البلاد، وهي كلمة ليست سهلة، وسأعمل على العديد من الولايات من بينها نيويورك للتصدي للفيروس".

وأكد أن الطوارئ التي أعلن عنها ستمنح وزير الصحة تطبيق قوانين وتعديلات تطبق لمواجهة المرض.

وأكد أن بلاده ستوقف دخول الأوروبيين اعتبارًا من الأربعاء المقبل، ولمدة 30 يومًا، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".