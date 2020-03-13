لشفط ونزح المياه.. قيادات الآثار يتفقدون قصر البارون ودهشور وشارع المعز

كتب- محمد عاطف:

تفقد العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف العام على مشروع تطوير القاهرة التاريخية، قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة.

وأوضح سمير أن مبنى القصر لم يتاثر بأية أضرار بسبب سوء الأحوال الجوية، لوجود مصارف للمطر أعلى سطح القصر بشكل يسمح بتصريف مياه المطر مباشرة دون إحداث أيه أضرار للمبنى وعدم تراكم المياه بالموقع العام لوجود مصارف للأمطار موزعة بأسلوب هندسي وربطها بشبكة صرف المطر بالمنطقة.

كما تقد سمير، برفقة العميد هاني ممدوح مساعد الوزير للشئون المالية، والدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية، شارع المعز والآثار الموجوده به والجهود التي بذلت لإزالة وشفط المياه التي تراكمت، بالإضافة إلى زيارة مجموعة السلطان قلاوون ومتحف النسيج المصري ومقعد الأمير ماماي السيفي وقاعة محب الدين حيث تم استعراض الجهود المبذولة مع محافظة القاهرة وحي وسط القاهرة ووزارة الداخلية وإدارة الصرف الصحي.

كما تفقد أحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية منطقة آثار دهشور وميت رهينة الآثرية، وعملية نزح وشفط المياه المتراكمة بالمنطقة.​