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قيادات الإسكان يتفقدون مدينة الشروق لمتابعة التعامل مع تداعيات الأمطار

09:34 م الجمعة 13 مارس 2020
قيادات الإسكان يتفقدون مدينة الشروق لمتابعة التعامل مع تداعيات الأمطار

قيادات الإسكان يتفقدون مدينة الشروق لمتابعة التعام

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية مدينة الشروق، لمتابعة موقف التعامل مع تداعيات الطقس السيىء، وهطول الأمطار الغزيرة، وذلك برفقة المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات، وكان في استقبالهما المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس الجهاز.

وحضر الجولة المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وتم عرض الموقف الحالي، والذي شهد حالة من عدم استقرار التيار الكهربائي بالمدينة، موضحًا أنه جار العمل بأقصى جهد لاستقرار التيار الكهربائي بالمدينة.

وأكد رئيس الجهاز أنه يتم حاليا رفع تجمعات مياه الأمطار وآثارها خلال الساعات القادمة، وذلك في ضوء ما شهدته المدينة على مدار يومين من أمطار شديدة الغزارة، يتبعها زيادة ضخ مياه الشرب.

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خالد عباس وزارة الإسكان المشروعات القومية مدينة الشروق

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