مصدر بـ"الكهرباء" يكشف موعد إعادة التيار لأكتوبر والشيخ زايد

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن الوزير الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونائبه المهندس أسامة عسران، متواجدين حاليًا داخل مركز تحكم مدينة السادس من أكتوبر لمتابعة ما يحدث لحظة بلحظة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الأمور بدأت تستقر إلى حد كبير على الرغم من كثرة الأعطال والبلاغات الواردة بانقطاعات في عدد كبير من المناطق بأكتوبر والشيخ زايد، مؤكدًا أنه يجري تغيير 4 سكاكين تابعة لعدد من الأكشاك المغذية لبعض المناطق السكنية.

وأكد المصدر، أنه سيتم الانتهاء من إصلاح كافة الأعطال مساء اليوم الجمعة على أقصى حد، مؤكدًا مواصلة فرق الصيانة والطوارئ العمل على مدار الساعة، رغم وجود كميات كبيرة من المياه بجانب المغذيات والأكشاك.