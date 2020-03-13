بالخرائط- "التنبؤ بالفيضان" يكشف موعد تحسن الطقس

كتب- أحمد مسعد:

نشر مركز التنبؤ بفيضان النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري، خرائط التنبؤ بسقوط الأمطار على أنحاء الجمهورية في الفترة من 13 حتى 15 مارس.

وأكد المركز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن اليوم الجمعة، شهد فرصًا متزايدة كبيرة لسقوط الأمطار، وصلت إلى حد السيول على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وقلت شدتها على باقي السواحل الشمالية.

السبت 14 مارس:

تشهد البلاد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية الشرقية، ومحافظات الوجه البحري وخليج السويس.

الأحد 15 مارس:

وفيما يخص يوم الأحد المقبل، 15 مارس الجاري، قال المركز إنه من المتوقع عدم سقوط أمطار.