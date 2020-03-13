"النقل": انتظام حركة المترو والقطارات.. واستمرار إغلاق مينائي نويبع وشرم الشيخ

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة النقل في بيانها الثاني اليوم الجمعة، استمرار انتظام حركة جميع خطوط السكك الحديد وحركة مترو الأنفاق على الخطوط الثلاثة، وحركة الملاحة في مينائي دمياط والإسكندرية، بالإضافة إلى إعادة فتح مينائي السويس وسفاجا.

وقالت الوزارة، إن ميناء سفاجا استقبل السفينة "اليرموك" وعلى متنها 63 ألف طن قمح، وصعد فريق طبي متخصص من الحجر الصحي والطب الوقائي، على متن السفينة، في منطقة المخطاف الخارجي، لإنهاء إجراءات الكشف الطبي والفحوصات على طاقم السفينة بالتنسيق مع الطبيب المتواجد، وسؤاله عن ما إذا كان هناك حالات مشتبه في إصابتها أثناء الرحلة، وقياس درجة الحرارة للتأكد من خلوهم من أي إصابات وتم السماح للسفينة بالتراكي على رصيف الميناء.

وأشار البيان إلى استمرار إغلاق موانئ نويبع وشرم الشيخ والغردقة، لسوء الأحوال الجوية، وانتظام حركة الملاحة النيلية واستمرار انتشار فرق الصيانة والطواريء، في جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري واستمرار التنسيق مع المرور فيما يتعلق بحركة المركبات على الطرق.

وأكدت الوزارة في بيانها استمرار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة أثار الأمطار من كافة المحطات، وتقديم كافة التسهيلات للركاب، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، مع ضرورة تواجد مسؤولي السكة الحديد والمترو بالمحطات المختلفة وانتشار فرق الطوارئ والصيانة بالمحطات لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، خاصة مع استمرار موجة الطقس السيئ ورفع حالة الطوارئ بالموانئ البحرية.