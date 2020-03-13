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"العربية للتصنيع" تعلن تكفلها بإصلاح 4 سيارات ساعد أصحابها العالقين في الأمطار

07:04 م الجمعة 13 مارس 2020
"العربية للتصنيع" تعلن تكفلها بإصلاح 4 سيارات ساعد أصحابها العالقين في الأمطار

سيارة شريف خيري

كتب- محمد سامي:

قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الجمعة، إن الهيئة ستتكفل بصيانة وإصلاح 4 سيارات دفع رباعي، في مقر الشركة العربية الأمريكية للسيارات التابعة للهيئة، مجانًا، تكريمًا لأصحاب السيارات الذين نفذوا أعمالًا بطولية أثناء موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد.

وأكد الفريق التراس في بيان، أن السيارة الخاصة بالمواطن "شريف خيري" والذي طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بإصلاحها، من ضمن الأربع سيارات، التي سيتم إصلاحها بالهيئة، لأن مافعله أصحاب تلك السيارات موقف يعبر عّن شهامة ومرؤة المصريين في الأزمات، ويجب أن تقف الدولة معهم.

العربية للتصنيع اصلاح السيارات الدفع الرباعي شريف خيري الأمطار الطقس

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