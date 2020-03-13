التضامن ترسل فرق إغاثة للأسر المتضررة بـ15 مايو: "اطمنوا إحنا في الزرايب"

كتب- محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إرسال فرق إغاثة للمتضررين من الطقس السيئ، إلى منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو.

وقال العقبي في منشور على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك"، الجمعة: "من إمبارح الساعة 2 ووزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج بعتت فرق الطوارئ وفرق الإغاثة بالهلال الأحمر إلى منطقة الزرايب في 15 مايو، والنهاردة من الصبح باقي الفرق هناك وقدمنا كل اللي هما محتاجينه".

وأضاف المتحدث باسم وزارة التضامن: "الهلع والرسايل اللي على الواتس آب خدوا بالكو مش حقيقية، إحنا هناك وقدمنا لهم كل احتياجاتهم وبنحاول نقنعهم أننا ننقلهم لمكان مؤقت، وهنعوضهم عن كل الخساير، اطمنو إحنا في الزرايب".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات عن تضرر أهالي منطقة بالزرايب بـ15 مايو، جراء سوء الأحوال الجوية.​