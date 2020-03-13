مدبولي يتلقى تقريرًا من "التضامن الاجتماعي" حول التعامل مع متضرري منطقة الزرايب

كتب- محمد غايات:

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من نيفين القباج، وزيرة التضامن اﻻجتماعي، حول متابعة آخر المستجدات المتعلقة بتهدم منازل أهالي منطقة الزرايب بحلوان.

وأشارت وزيرة التضامن اﻻجتماعي، إلى أن تهدم المنازل جاء نتيجة لما شهدته البلاد مؤخرًا من سوء في حالة الطقس، نظرًا لوجود أغلب هذه المنازل على الأماكن المخصصة لتكون مخرات للسيول، مضيفة أن هذا الحادث نتج عنه وفاة عدد من المواطنين، وتضرر آخرين.

وأكدت الوزيرة أنه على الفور تم التعامل مع هذا الحادث، وتقديم خدمات الإسعاف الأولية للمصابين والمتضررين، ونقل المتوفين إلى مستشفى حلوان العام، كما تم تجهيز المهمات والاحتياجات المطلوبة من أدوات إعاشة المتضررين، بالتعاون مع فرق لإغاثة العاجلة والهلال اأحمر المصري، ومنظمات المجتمع المدني.

وأكدت الوزيرة، استمرار المتابعة اللحظية مع مختلف الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي مستجدات تتعلق بالحادث.

كما نوهت الوزيرة إلى تقرير غرفة العمليات المركزية التابعة للوزارة، والتي تتابع وترصد ما يتم الإبلاغ عنه على مستوى الجمهورية، من شكاوى تتعلق بتداعيات حالة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، وما يتم توجيهه من فرق للتدخل السريع، للتعامل مع ما يرد من بلاغات وأحداث.