"الجيزة" للمواطنين: لا تنزلوا الشوارع إلا للضرورة القصوى
05:32 م الجمعة 13 مارس 2020
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كتب- محمد عاطف:
قالت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن قطاعات كبيرة من المحافظة تتعرض لأمطار شديدة ونشاط كبير للرياح، مساء اليوم الجمعة.
ونشادت المحافظة، المواطنين بعدم النزول إلى الشارع إلا في حالات الضروره القصوى.
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