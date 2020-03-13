"الجيزة" للمواطنين: لا تنزلوا الشوارع إلا للضرورة القصوى

الأمطار تترك آثارها على المباني.. وبحوث البناء توضح الخطورة (صور)

كتب- محمد عاطف:

قالت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن قطاعات كبيرة من المحافظة تتعرض لأمطار شديدة ونشاط كبير للرياح، مساء اليوم الجمعة.

ونشادت المحافظة، المواطنين بعدم النزول إلى الشارع إلا في حالات الضروره القصوى.

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