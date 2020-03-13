رئيس الوزراء: نحتاج لإعادة تخطيط شبكات الصرف بسبب التغيرات المناخية

كتب - محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إننا بحاجة إلى إعادة تخطيط بعض شبكات الصرف؛ لتستوعب المياه الناتجة عن مثل تلك الظروف الاستثائية، خاصة مع التغيرات المناخية في مصر حالياً.

كان مدبولي ترأس غرفة إدارة الأزمات، بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، اليوم الجمعة، ثاني أيام موجة الطقس السيئ.

وقال رئيس الوزراء: يوجد تنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية غير المسبوقة في تاريخ مصر، وذلك لحدوثها في جميع أنحاء الجمهورية وليس كالسابق في منطقة معينة، موضحا أن وزير الري أكد أن مصر لم تشهد مثل تلك الظروف الجوية منذ ما يقرب من 35 أو 40 عاما.

وأشار إلى أنه يتم حالياً بذل جهد كبير لتطوير مخرات السيول في مختلف المحافظات، ولكن هناك أيضاً بعض حالات التعدي عليها من قبل المواطنين، مؤكدا أن الهدف الأول والأساسي من إخلاء أي منطقة سكنية عشوائية هو الحفاظ على أرواح المواطنين، وهو ما نفذته الدولة خلال السنوات الماضية.

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