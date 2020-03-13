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وزيرة الصحة بـ"ثقة": سنعبر ببلدنا أقسى التحديات

04:12 م الجمعة 13 مارس 2020
وزيرة الصحة بـ"ثقة": سنعبر ببلدنا أقسى التحديات

وزيرة الصحة المصرية هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها تثق في عبور البلاد أقسى التحديات، رغم الظروف الصعبة حالياً.

وكتبت وزيرة الصحة عبر حسابها على تويتر اليوم الجمعة: "فخورة كوني فردًا في المنظومة الصحية.. يدي بيد زملائي في كل ربوع مصر رغم تلك الظروف الصعبة.. أشكركم جميعًا وكلي ثقة في أننا سنعبر ببلدنا أقسى التحديات".

هالة زايد وزارة الصحة تويتر

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