وزيرة الصحة بـ"ثقة": سنعبر ببلدنا أقسى التحديات

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها تثق في عبور البلاد أقسى التحديات، رغم الظروف الصعبة حالياً.

وكتبت وزيرة الصحة عبر حسابها على تويتر اليوم الجمعة: "فخورة كوني فردًا في المنظومة الصحية.. يدي بيد زملائي في كل ربوع مصر رغم تلك الظروف الصعبة.. أشكركم جميعًا وكلي ثقة في أننا سنعبر ببلدنا أقسى التحديات".