وزيرة الصحة بـ"ثقة": سنعبر ببلدنا أقسى التحديات
04:12 م الجمعة 13 مارس 2020
كتب - أحمد جمعة:
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها تثق في عبور البلاد أقسى التحديات، رغم الظروف الصعبة حالياً.
وكتبت وزيرة الصحة عبر حسابها على تويتر اليوم الجمعة: "فخورة كوني فردًا في المنظومة الصحية.. يدي بيد زملائي في كل ربوع مصر رغم تلك الظروف الصعبة.. أشكركم جميعًا وكلي ثقة في أننا سنعبر ببلدنا أقسى التحديات".
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