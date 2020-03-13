أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث قطاري روض الفرج الطقس منخفض التنين أسعار الذهب فيروس كورونا سد النهضة تعليق العمرة محمد رمضان اليوم العالمي للمرأة

رئيس الوزراء يوجه بتعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس السيئ

03:37 م الجمعة 13 مارس 2020
رئيس الوزراء يوجه بتعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس السيئ

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب - محمد غايات ومحمد عبدالناصر:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين، بتعطيل الدراسة غدًا السبت؛ بسبب استمرار موجة الطقس السيئ.

وتابع رئيس الوزراء، لليوم الثانى على التوالى من داخل غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، الأوضاع فى مختلف المحافظات للطقس السيئ وأجرى لقاءات عبر الفيديو كونفرانس مع المحافظين والوزراء المعنيين.

وأثنى رئيس الوزراء، على جهود العاملين في قطاعات الدولة، خلال تعاملهم مع موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد أمس وتسمر اليوم.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، قرر تعطيل الدراسة بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد، غداً السبت الموافق 14 مارس، على أن يبدأ انتظام الدراسة بعد غدٍ الأحد الموافق 15 مارس فى كافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.

اقرأ أيضًا:

منخفض التنين يضرب مصر.. موجة الطقس السيئ لحظة بلحظة (تغطية خاصة)​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء تعطيل الدراسة الطقس السيئ منخفض التنين الطقس

الخبر التالى:

وزيرة الصحة بـ"ثقة": سنعبر ببلدنا أقسى التحديات
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئيس الوزراء يوجه بتعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس السيئ