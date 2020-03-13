الأمطار تترك آثارها على المباني.. وبحوث البناء توضح الخطورة (صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير - فريد قطب:

استقبلت أسطح المنازل كميات كبيرة من الأمطار التي هطلت على مختلف أنحاء البلاد منذ أمس الخميس واليوم الجمعة، مما تسبب في تصدعات وإنهيارات بمباني بعض المناطق.

وكشف الدكتور خالد الذهبي، رئيس مركز بحوث الإسكان والبناء، عن خطورة مياه الأمطار على المباني، والإجراءات الوقائية لحمايتها من مياه الأمطار.

وقال الذهبي، لمصراوي اليوم الجمعة، إن أول التأثيرات السلبية لمياه الأمطار تتمثل في كثافة المياه الكبيرة والتي تؤدي لإنهيار الأسطح، لافتًا إلى أن تواجد المياه لفترات طويلة سوف تتسلل داخل الخرسانة، وهتسبب رشحًا مائياً في المبنى "هيخليها طرية وضعيفة بالتالي هيُضعف المبنى".

وأوضح أن مياه الأمطار تؤثر أيضًا على حديد التسليح بشكل مباشر وقد تؤدي لإنهيار الأسطح، متابعًا: "مياه الأمطار تؤثر كذلك على أعمال الدهانات والمحارة سواء الداخلية أو الخارجية".

وأشار رئيس مركز بحوث الإسكان والبناء، إلى أنه من المفترض عند بناء الدور الأخير أو السطح في البيوت، تكون هناك طبقة عازلة وكذلك صرف للأمطار، لافتًا إلى أن أعمال العزل يتم تنفيذها بشكل متوسط، لكن ما حدث خلال هذه الموجة من الطقس لم تشهده مصر منذ سنوات كثيرة.

وقال إن تنفيذ أعمال عزل للتتصدى لكميات كبيرة من الأمطار يحتاج إلى تكلفة كبيرة في التنفيذ، وعدد كبير جدا من الوحدات في مصر لا تتوفر بها طرق عزل جيدة.

وطالب المواطنين بعدم ترك المياه تجف وحدها بفعل أشعة الشمس أو الهواء لأن هذا يمثل خطورة كبير سلامة المبنى الإنشائية، قائلا: "لابد أن يتم كسح المياه بشكل عاجل وفوري".

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