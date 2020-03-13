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تخفيض ضغوط المياه بالشروق لمواجهة الأمطار

02:19 م الجمعة 13 مارس 2020
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق، تخفيض الضغوط بشبكات المياه؛ لمساعدتهم في التعامل مع كميات الأمطار الكبيرة التي سقطت منذ أمس الخميس، وسط توقعات باستمرار سقوط الأمطار الغزيرة.

وطالب الجهاز، في بيان اليوم، السكان، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب.

مدينة الشروق الأمطار الطقس درجات الحرارة مياه الشرب

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