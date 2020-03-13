بعد الموجة السيئة.. الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس

كتب - محمود مصطفى:

قالت إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تنتهي مساء اليوم الجمعة، وتبدأ حالة التحسن بعد ظهر السبت.

وأضافت في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، الجمعة، أن فرص سقوط الأمطار ستقل غدًا على مناطق السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة، وستكون خفيفة بصورة كبيرة، وغزيرة على مناطق سيناء وخليج ومنطقة السويس.

وأشارت إلى أن الأحوال الجوية ستتحسن على كافة أنحاء الجمهورية، بعد ظهر السبت، لتنعدم فرص سقوط الأمطار على كافة الأنحاء، وتعود الشمس للسطوع مرة أخرى، وتهدأ سرعة الرياح.

وأشارت إلى أن حالة عدم الاستقرار مستمرة، اليوم الجمعة، مع سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية والقاهرة والدلتا ومدن القناة، ووجود سيول على سيناء، مشيرة إلى أنه تم غلق طرق كثيرة في سيناء وغمرت المياه الكثير من الوديان.

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