بسبب الطقس السيئ.. وزير الطيران يوجه رسالة إلى العاملين

كتب - محمد عبيد:

أشاد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بالعاملين بالقطاع في مختلف التخصصات وخاصة العاملين بالمطارات المصرية والشركة المصرية للأرصاد الجوية وأرض المهبط ونظام النوبات الذين يعملون في ظل هذه الظروف الجوية الصعبة التي تشهدها البلاد.

وأكد منار - في رسالة للعاملين بالقطاع - ثقته الكبيرة في جهودهم المخلصة وقدرتهم على العمل بكل طاقتهم للحفاظ على قطاع الطيران المدني في ظل هذه الظروف والتحديات الكبيرة التي تواجه القطاع خلال الفترة الحالية الأمر الذي يستوجب على الجميع بذل المزيد من الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للغلب علي هذه التحديات وبأي أزمات يمر بها الوطن.

ووصف الوزير العاملين بقطاع الطيران المدني بالجنود المجهولة الذين يحملون على سواعدهم مسئولية هذه المنظومة، وحثهم على التحلي بالإخلاص والتفاني في العمل ومواصلة الأداء المتميز ليظلوا كما هم الصورة المشرفة لمصر أمام العالم.