الصحة العالمية تحذر من السلام بالأيدي.. وتنصح بطريقة بديلة
كتب - أحمد جمعة:
طالبت منظمة الصحة العالمية، تجنب المصافحة والسلام بالأيدي؛ ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وقالت المنظمة في إرشاداتها إلى الأفراد، إن "الفيروسات التنفسية يمكن أن تنتقل بالمصافحة ولمس العينين والأنف والفم"، ناصحة بتبادل التحية بالتلويح عن بعد أو بالإيماءة أو بالإنحناءة بدلا من المصافحة.
وأضافت: "لتجنب الإصابة بمرض كوفيد-19، الأكثر أمانا هو تجنب التلامس المباشر عند التحية.. وتشمل التحية الآمنة التلويح والإيماءة والإنحناءة."
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