الصحة العالمية تحذر من السلام بالأيدي.. وتنصح بطريقة بديلة

كتب - أحمد جمعة:

طالبت منظمة الصحة العالمية، تجنب المصافحة والسلام بالأيدي؛ ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقالت المنظمة في إرشاداتها إلى الأفراد، إن "الفيروسات التنفسية يمكن أن تنتقل بالمصافحة ولمس العينين ‏والأنف والفم"، ناصحة بتبادل التحية بالتلويح عن بعد أو بالإيماءة أو بالإنحناءة بدلا من ‏المصافحة.‏

وأضافت: "لتجنب الإصابة بمرض كوفيد-19، الأكثر أمانا هو تجنب التلامس ‏المباشر عند التحية.. وتشمل التحية الآمنة التلويح والإيماءة والإنحناءة."‏

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