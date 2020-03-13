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الحكومة تنفي فتح باب الإجازات بدون أجر "دون ضوابط"

12:31 م الجمعة 13 مارس 2020
الحكومة تنفي فتح باب الإجازات بدون أجر "دون ضوابط"

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

كتب - محمد غايات:

نفى مجلس الوزراء ما انتشر من أنباء على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن قيام الحكومة بفتح باب الإجازات بدون أجر لموظفي الجهاز الإداري للدولة دون ضوابط.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم الجمة، أنه قام بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أن منح الإجازات يتم وفقاً للضوابط التي وضعها قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وفصلتها لائحته التنفيذية، وأن الأمر يخضع تماماً لمصلحة العمل وفقًا لما تقرره السلطة المختصة.

ولفت الجهاز إلى أن هناك إجازات وجوبية بحكم القانون مثل إجازات رعاية الطفل، وإجازة مرافقة الزواج، كما أن هناك إجازات جوازيه تتطلب موافقة السلطة المختصة مثل الإجازات الخاصة بدون أجر.

وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر القرار رقم 1459 لسنة 2018 بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر التي يبديها الموظف، وتقدرها السلطة المختصة، وذلك وفقاً للقانون، كما أن الدولة تحاول توفير كافة سبل الدعم لأبنائها في الخارج، حيث إن تحويلات المصريين بالخارج تعد أحد مصادر النقد الأجنبي في البلاد.

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