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معهد الفلك ينفي تعرض الأرض ﻷشعة كونية وعواصف شمسية "الساعة 12:30"

11:35 ص الجمعة 13 مارس 2020
معهد الفلك ينفي تعرض الأرض ﻷشعة كونية وعواصف شمسية "الساعة 12:30"

المعهد القومي للبحوث الفلكية

كتب يوسف عفيفي:

نفى المعهد القومي للبحوث الفلكية، ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي بوجود موجه من الأشعة الكونية تضرب الأرض اليوم الجمعة الساعة 12:30، والزعم بتحذير المواطنين من الاقتراب من التليفونات المحمولة أو التابلت أثناء تلك الفترة.

وقال المعهد في بيان اليوم، إن "هذا الكلام عار من الصحة ولا أساس له، ولم يتم رصد أي انبعاثات كونية غير طبيبة، كما أنه لا توجد احتمالية لعواصف شمسية خلال تلك الفترة، حيث تشهد الشمس فترة هدوء نسبي خلال هذا العام، وغير متوقع بحدوث أي انفجارات شمسية غير طبيعية".

وناشد المعهد القومي للبحوث الفلكية، المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات.

وأكد المعهد، فتح أبواب قنوات الاتصال الرسمية للرد على أي تساؤلات تخص تلك الظواهر الكونية، مرحبا بزيارة المواطنين لمقر المعهد الرئيسي بحلوان والتعرف على الأنشطة العلمية والبحثية (فلك وجيوفيزياء) ودورها في خدمة المجتمع.

المعهد القومي للبحوث الفلكية عواصف شمسية أشعة كونية مواقع التواصل الاجتماعي
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