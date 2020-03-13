معهد الفلك ينفي تعرض الأرض ﻷشعة كونية وعواصف شمسية "الساعة 12:30"

كتب يوسف عفيفي:

نفى المعهد القومي للبحوث الفلكية، ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي بوجود موجه من الأشعة الكونية تضرب الأرض اليوم الجمعة الساعة 12:30، والزعم بتحذير المواطنين من الاقتراب من التليفونات المحمولة أو التابلت أثناء تلك الفترة.

وقال المعهد في بيان اليوم، إن "هذا الكلام عار من الصحة ولا أساس له، ولم يتم رصد أي انبعاثات كونية غير طبيبة، كما أنه لا توجد احتمالية لعواصف شمسية خلال تلك الفترة، حيث تشهد الشمس فترة هدوء نسبي خلال هذا العام، وغير متوقع بحدوث أي انفجارات شمسية غير طبيعية".

وناشد المعهد القومي للبحوث الفلكية، المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات.

وأكد المعهد، فتح أبواب قنوات الاتصال الرسمية للرد على أي تساؤلات تخص تلك الظواهر الكونية، مرحبا بزيارة المواطنين لمقر المعهد الرئيسي بحلوان والتعرف على الأنشطة العلمية والبحثية (فلك وجيوفيزياء) ودورها في خدمة المجتمع.

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