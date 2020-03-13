مجلس الوزراء يرد على أنباء تعطيل الدراسة من 22 مارس وحتى 2 أبريل

كتب – محمد غايات:

نفي مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تعطيل الدراسة أثناء إجراء الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي والتي تقام خلال الفترة من 22 مارس وحتى 2 أبريل المقبل.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان توضيح الحقائق، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعطيل الدراسة أثناء إجراء الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوي، مُوضحةً أنه سيتم إجراء الامتحان الإلكتروني التجريبي داخل الفصول بالمدارس الثانوية وسط اليوم الدراسي بدون تعطيل للدراسة، مُشيرةً إلى أن هدف الامتحان هو تدريب الطلاب على التعامل مع التابلت استعداداً لامتحانات نهاية العام.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم بدء الامتحان التجريبي الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي يوم 22مارس وحتى 2 أبريل المقبل، وذلك بنظام الكتاب المفتوح، وفيما درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني هذا العام، ولن تؤثر تلك الاختبارات على نتائج الطلاب في نهاية العام الدراسي لكونها بدون درجات، وسيتم متابعة سير الامتحانات من قبل الوزارة والمديريات وما يتحقق من نتائج خلال فترة الامتحانات وبعدها، وذلك بهدف تلاشي أي مشكلات أو سلبيات قد تظهر بامتحانات نهاية العام، فضلاً عن تفعيل جميع الإجراءات اللازمة لمشاركة جميع طلاب الصف الأول الثانوي المستهدفين لأداء تلك الاختبارات التدريبية.