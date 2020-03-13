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وزير الطيران يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية بمطار القاهرة الدولي

07:00 ص الجمعة 13 مارس 2020
وزير الطيران يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية بمطار القاهرة الدولي

وزير الطيران يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية بمطار

القاهرة - أ ش أ:

تفقد وزير الطيران المدني الطيار محمد منار مواقع ومقرات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى لمتابعة خطة التأمين الوقائية والإجراءات الإحترازية والتأكد من إنسيابية العمل بالتعاون مع الفرق الطبية، واطمأن الوزير على كافة الإجراءات المتبعة في الفحص الطبي للركاب وتماشيها مع أعلى مستويات السلامة الصحية العالمية وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الطيران المدنى على المتابعة المستمرة والدقيقة لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بالمطارات المصرية للحفاظ على سلامة الركاب الوافدين إلى مصر والتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وتتابع وزارة الطيران المدنى الموقف - بكل دقة - في كافة مطارات الجمهورية على مدار الـ 24 ساعة للاطمئنان على سلامة الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وجميع جهات الدولة المعنية لضمان عدم تسلل الفيروس داخل البلاد.​

هذا المحتوى من

Asha
مطار القاهرة الدولي الإجراءات الوقائية وزير الطيران الحجر الصحى
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