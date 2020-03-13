حدث ليلاً| مصر تواجه طقسًا قاسيًا وكورونا تصيب طالبًا مصريًا وموظفًا ثانيًا بجوجل

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين الدولي، أبرزها ما شهدته مصر من طقس سيء أصاب مختلف محافظات الجمهورية، نبرزها في التقرير التالي:

توجيهات واعتذار.. 10 تصريحات لمدبولي خلال تواجده بغرفة العمليات لمتابعة الطقس

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعدادت أجهزة الدولة لموجة الطقس السيء بجميع المحافظات، وذلك من مقر غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، حالة الطقس على مدار الساعة، كما أجرى فيديو كونفرانس بالمحافظين لمتابعة الحالة.

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بالصور - الأمطار الغزيرة تضرب الإسكندرية في أولى ساعات الجمعة

واصلت موجة الطقس السيئ ضرب سواحل الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مصحوبة بأمطار رعدية غزيرة، وانخفاض في درجات الحرارة، في ثاني أيام التقلبات المناخية الحادة التي تتعرض لها محافظات مصر.

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لسوء الأحوال الجوية.. "الأوقاف" تصدر تعليمات بشأن صلاة الجمعة اليوم

طالبت وزارة الأوقاف الأئمة بمراعاة الظروف الجوية والتنبيهات الصادرة بشأن خطبة الجمعة، وألا يتجاوز وقتها المحدد بـ15 دقيقة بأي حال مع الالتزام بموضوعها وعدم الخروج عليه.

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طارق شوقي: "قرار غلق المدراس يجب اتخاذه بشكل علمي وليس عاطفي"

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وضع فيروس كورونا في مصر لا يتطلب تعليق العملية التعليمية.

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الصحة تكشف تفاصيل إصابة أول طالب بفيروس كورونا (فيديو)

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن إصابة أحد طلاب مدرسة سيتي الدولية بالزمالك، التي تم عزلها مساء اليوم الخميس، بفيروس كورونا بعدما نُقل إليه عن طريق والده.

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اجتماع طاريء لبريميرليج بعد إصابة أرتيتا بفيروس كورونا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، عن إجراء اجتماع طارئ، صباح اليوم الجمعة، بعد إصابة مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بفيروس كورونا.

وكان أرسنال أعلن منذ قليل في بيان رسمي، عن إصابة مدربه الإسباني بفيروس كورونا وإغلاق مركز التدريبات الخاص بالنادي.

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العمل من المنزل.. قرار من تويتر لجميع موظفيها بسبب كورونا

طلبت شركة تويتر من جميع موظفيها العالميين البالغ عددهم 4900 موظف العمل من المنزل حتى إشعار آخر، للمساعدة في إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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جوجل تعلن إصابة ثاني موظفيها بفيروس كورونا

أعلنت شركة جوجل الأمريكية إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بمقرها في بانغالور بالهند.

ووفق ما ذكر موقع "cnbc"، تم نقل الموظف إلى الحجر الصحي، طلبت الشركة الأمريكية من موظفيها العمل من المنزل.

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ردًا على هجوم قاعدة التاجي.. أمريكا تضرب كتائب حزب الله في العراق

نفذت الولايات المتحدة، الخميس، ضربات انتقامية دقيقة في العراق، ضد جماعة تدعمها إيران، اتهمتها واشنطن بالمسؤولية عن هجوم صاروخي كبير يوم الأربعاء، أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وعسكري بريطاني.

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الاتحاد الأوروبي يعرض 2000 يورو لكل مهاجر باليونان يعود طواعية إلى بلاده

قال الاتحاد الأوروبي إنه سيدفع ألفي يورو لأي مهاجر بمخيمات اللاجئين في اليونان، يرغب في العودة إلى بلاده.

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