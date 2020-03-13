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أمطار غزيرة بحي الدقي.. والجيزة تدفع بسيارات لكسح المياه (صور)

02:02 ص الجمعة 13 مارس 2020
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كتب - محمود مصطفى:

شهد حي الدقي في محافظة الجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، هطول أمطار شديدة، ما أدى إلى تجمع الكثير من مياه الأمطار بالشوارع.

وتسببت الأمطار في إعاقة الحركة المرورية بعض الشيء على كوبري أكتوبر، ودفعت الإدارة العامة للمرور بخدمات لضبط الحركة المرورية.

ودفعت محافظة الجيزة بعدد من السيارات لكسح المياه من الشوارع.​

أمطار غزيرة حي الدقي الجيزة سيارات كسح المياه منخفض التنين

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