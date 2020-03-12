وزير الإسكان يقوم بجولات ميدانية لمتابعة جهود التعامل مع سوء الأحوال

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قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجولة ميدانية مساء اليوم لمتابعة جهود شركات مياه الشرب والصرف الصحي وأجهزة المدن الجديدة، لسحب مياه الأمطار بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، والتعامل مع سوء الأحوال الجوية الذى تتعرض له البلاد حالياً.

واطمأن وزير الإسكان ومرافقوه على سير العمل بمحطات رفع الصرف الصحي، حيث تابع أعمال سحب مياه الأمطار من المحاور والطرق والمناطق المختلفة بالمدينة، استكمالا للمتابعة الميدانية واجتماعات غرفة الأزمات التي جرى تشكيلها من مسئولي الوزارة، لمتابعة الموقف أولاً بأول، وذلك منذ الساعة التاسعة صباحا.

ووجه الوزير بضرورة دراسة تنفيذ حلول دائمة لاستيعاب كميات الأمطار غير المسبوقة التى تشهدها الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة.

وأكد أنه، وقيادات وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، ومسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، يواصلون الليل بالنهار، في العمل الميداني بالشارع، وبذل كل الجهد الممكن، واستخدام كل الامكانيات والمعدات المتاحة، للتعامل مع كميات الأمطار غير المسبوقة، والتى تتجاوز الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي بعدة مرات.​