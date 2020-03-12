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السعودية تعلن تأجيل القمة "العربية-الإفريقية" بسبب كورونا

08:59 م الخميس 12 مارس 2020
السعودية تعلن تأجيل القمة "العربية-الإفريقية" بسبب كورونا

القمة الإفريقية العربية - أرشيفية

الرياض - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية السعودية تأجيل عقد القمتين السعودية-الإفريقية، والعربية-الإفريقية اللتين كانتا من المقرر أن تستضيفهما المملكة في الربع الأول من هذا العام 2020، وذلك إلى موعد جديد سيتم تحديده لاحقًا.

وذكرت الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم /الخميس/ - أن التأجيل يأتي حرصاً من حكومة المملكة على اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تماشياً مع الإجراءات التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة للحد من التجمعات.

وأضافت الخارجية أن هذا القرار يأتي بعد التنسيق مع "رئاسة الجانب الإفريقي" وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، في وقت تتضافر فيه الجهود لتطبيق تدابير صحية متقدمة تحمي كل البلدان من مخاطر كورونا.

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وزارة الخارجية السعودية السعودية القمة العربية الإفريقية

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