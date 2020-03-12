ذروة الأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

كتب– يوسف عفيفي:

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد الساعات المقبلة، غزارة في الأمطار حتى منتصف غد الجمعة.

وأضاف"شاهين" في مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز" منذ قليل، إن البلاد بصدد حالة قوية من عدم الاستقرار في الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة، على أن تهدأ الموجة تدريجيًا عصر السبت، وتنتهي تمامًا الأحد المقبل.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، إلى أن سرعات الرياح التي نشهدها حاليا، أثرت في الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية، وأدت إلى انخفاض الرؤية بشكل كبير على جنوب البلاد، مما أدى إلى غلق العديد من الطرق، بالإضافة إلى الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار وساعات الليل.