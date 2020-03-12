"التموين": صرف 35% من المقررات التموينية عن شهر مارس حتى الآن

كتب - محمد سامي:

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر مارس الحالي، وأنه جرى صرف ما يقرب من 35% من المقررات لأصحاب البطاقات حتى الآن، من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع بقيمة الدعم وهو 50 جنيهًا.

وكانت الوزارة، أكدت توافر كميات كبيرة من السلع التموينية، خاصة السلع الأساسية وتكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر بجانب توفير كميات من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتي" فى كافة المحافظات، وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية كانت استعدت لموسم الشتاء بالعمل على تأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية للمحافظات، خاصة المناطق الحدودية مثل شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر وكافة المحافظات النائية، منعًا لحدوث أي أزمات في حالة تعطل سير السيارات المحملة بالسلع إلى هذه المحافظات خلال حدوث الأمطار والسيول، حيث يتم توفير جميع السلع، خاصة السكر والزيت والمكرونة والبقوليات ومنتجات اللحوم والدواجن، وغيرها من السلع الأخرى بكميات كبيرة، وكذلك توفير أرصدة من الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز للمواطنين، وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن.