"السكة الحديد" تكشف سبب حادث قطاري روض الفرج (صور)

أول قرار من "السكة الحديد" بعد حادث تصادم قطاري روض الفرج

كتب - أسامة علي:

تصوير - فريد قطب وعلاء أحمد:

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن سبب حادث تصادم قطاري روض الفرج اليوم الخميس.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن القطار رقم 991 القادم من سوهاج إلى القاهرة، وكان محجوزًا في منطقة برج النجيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة، وكانت هناك بعض الأعطال في برج الإشارات نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت الهيئة أن مقدمة القطار رقم ٩٨٩ القادم من أسوان إلى القاهرة، اصطدم من الخلف بقطار سوهاج، ما أسفر عن سقوط 13 مصابًا، جرى نقلهم إلى المستشفيات.

وأشارت إلى انتظار بدء معاينة النيابة لإخلاء الخط بعد ذلك.

وعلى إثر ذلك، قررت هيئة السكك الحديدية، إيقاف كافة الرحلات على مستوى الجمهورية، نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على أرواح الركاب.

كان الفريق كامل الوزير وزير النقل، انتقل قبل قليل، إلى موقع الحادث.