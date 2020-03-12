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رغم الطقس السيئ.. استمرار عمل المخابز ومنافذ التموين (صور)

07:11 م الخميس 12 مارس 2020
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كتب - محمد سامي

أكدت وزارة التموين استقرار واستمرار عمل المنشآت التموينية كالمعتاد وغرفة عمليات، وأكدت أنها تتابع سير عمل المنظومة التموينية تنسيقاً مع كافة مديريات التموين بالمحافظات.

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار عمل المخابز ومنافذ توزيع السلع الغذائية في القاهرة والمحافظات، رغم سوء الأحوال الجوية.

وقرر الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلغاء الإجازات للمفتشين وديوان عام الوزارة والمديريات المختلفة؛ لمتابعة سير العمل المخابز والمطاحن ومنافذ توزيع السلع الغذائية على مستوى الجمهورية.

وزارة التموين المنشآت التموينية محطات التموين التموين الطقس

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