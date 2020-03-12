بالصور.. كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري روض الفرج

أول قرار من "السكة الحديد" بعد حادث تصادم قطاري روض الفرج

تصوير - فريد قطب وعلاء أحمد:

وصل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إلى موقع حادث بين قطارين في منطقة روض الفرج بالقاهرة، اليوم الخميس.

أسفر الحادث عن سقوط 13 مصابًا، بحسب وزارة الصحة، التي أعلن متحدثها نقلهم إلى 3 مستشفيات، وحالتهم "بسيطة إلى متوسطة".

وعلى إثر ذلك، قررت هيئة السكك الحديدية، إيقاف كافة الرحلات على مستوى الجمهورية، نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على أرواح الركاب.