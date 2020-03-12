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ننشر أول صور من موقع حادث قطاري روض الفرج

06:44 م الخميس 12 مارس 2020
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تصوير - فريد قطب وعلاء أحمد:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، وقوع حادث تصادم بين قطارين في منطقة روض الفرج بالقاهرة، اليوم الخميس، وسط موجة من الأحوال الجوية السيئة التي تعيشها البلاد.

أسفر الحادث عن سقوط 13 مصابًا، بحسب وزارة الصحة، التي أعلن متحدثها نقلهم إلى 3 مستشفيات، وحالتهم "بسيطة إلى متوسطة".

وعلى إثر ذلك، قررت هيئة السكك الحديدية، إيقاف كافة الرحلات على مستوى الجمهورية، نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على أرواح الركاب.

ورصدت عدسة مصراوي الصور الأولى من موقع الحادث.

هيئة السكك الحديدية حادث قطاري روض الفرج قطاري روض الفرج روض الفرج

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الصحة: لا وفيات في حادث تصادم قطاري روض الفرج
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