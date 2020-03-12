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المترو: إيقاف الحركة من محطة الشهداء حتى المرج الجديدة

04:20 م الخميس 12 مارس 2020
المترو: إيقاف الحركة من محطة الشهداء حتى المرج الجديدة

محطة مترو الشهداء

كتب - أسامة عبدالكريم:

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إيقاف حركة القطارات من محطة الشهداء وحتى المرج الجديدة بالخط الأول؛ نتيجة لسوء الأحوال الجوية اليوم الخميس.

وأضاف "عبدالهادي" لمصراوي، اليوم، أن الحركة تأثرت بمياه الأمطار التي سقطت منذ الصباح بكميات كبيرة.

وأوضح أنه من المقرر إيقاف الحركة بهذا الجزء من الخط الأول لحين تحسن الأحوال الجوية.

يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت الإذاعة الداخلية بالمحطات، بتوقف الحركة لحين إشعار آخر، مطالبة المواطنين بمغادرة المحطات.

مترو الأنفاق تعطل المترو محطة الشهداء المرج

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