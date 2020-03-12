"دخل مرحلة الذروة".. الأرصاد تكشف آخر مستجدات المنخفض الجوي (صور)

السيطرة على حريقين محدودين بالقاهرة دون خسائر

رغم سوء الطقس.. إقبال كثيف من السياح على المزارات الأثرية (صور)

كتب - محمد سامي:

تصوير - جلال المسري ومصطفى الشيمي ومحمد حسام ونادر نبيل وعلاء أحمد وفريد قطب وإسلام فاروق:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد حالياً، دخل مرحلة الذروة.

وأضافت شاكر في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، أنه من المنتظر أن تكون الأمطار أكثر غزارة وتزايدًا لكمياتها وتحديدًا على مناطق سيناء ووسط الصعيد ومطروح، يصاحبها أصوات الرعد.

ومع الساعات الأولى لصباح اليوم، ضربت موجة الطقس السيئ مختلف محافظات الجمهورية. وهطلت أمطار غزيرة ورعدية على القاهرة الكبرى والإسكندرية وعدة محافظات.

وبدت الشوارع شبه خالية، وسط تحذيرات هيئة الأرصاد من هطول أمطار غزيرة ورياح تصل حد العاصفة، خصوصا مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

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