أزمات الطقس| الكهرباء: خروج محولات عن الخدمة.. وسقوط 17 عمودًا

كتب - محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خروج بعض محطات المحولات عن الخدمة بسبب موجة الطقس السيئ التي تضرب الجمهورية، فضلًا عن سقوط 17 عمودًا جهد متوسط 11 ك.ف، في محافظات سوهاج وقنا والأقصر.

وأرجعت الوزارة في بيان اليوم، هذه الأزمة إلى استمرار سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح في بعض المناطق، بسبب التقلبات الجوية لمنخفض التنين، إذ سقط في سوهاج ٩ أعمدة، وقنا ٧ أعمدة، وعمود واحد في الأقصر.

وأوضحت أنه على الفور تم العمل على توفير المولدات الاحتياطية للمنشآت الحيوية والتغذية من المصادر البديلة، وجارٍ العمل على إعادة الإصلاح.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم بالفعل إعادة التغذية الكهربية للأماكن المفصولة في الأقصر، ويجري العمل على سرعة إعادة التغذية الكهربية لباقي الأماكن والمناطق في أسرع وقت ممكن.