التضامن: نوجه الطقس السيئ بفرق ميدانية وتوزيع بطاطين

القاهرة - أ ش أ:

نفذت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الوزيرة نيفين القباج خطتها الطارئة لمواجهة تداعيات الطقس السئ، حيث تتابع عمل غرفتي العمليات المركزيتين بالوزارة والهلال الأحمر المصري والتي تعملان بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمحافظات.

كما وجهت الوزيرة بتكثيف عمل فرق أطفال بلا مأوى بحثا عن المشردين ومحاولة إقناعهم بالحاقهم بدور رعاية مخصصة استقبالهم، حيث قامت الفرق في عدة محافظات بتوزيع البطاطين على من يرفض نقله لدار رعاية بينما اصطحبت الذين وافقوا وتم توقيع الكشف الطبي عليهم وإيداعهم بالدور.

ففي محافظة بني سويف رصد فريق التدخل السريع بها المواطن ( س . ع ) ٥٨ عاماً يفترش الشارع منذ ٦ شهور عقب خلافات أسرية مع ابنته وزوجها، وتم إيداعه دار رعاية الكبار بمحافظة بني سويف.

وفي محافظة الجيزة يحاول الفريق إقناع أسرة تتكون من سيدتين نقلهم لدار رعاية، كما توزيع بطاطين على أطفال بمحافظة أسيوط.

وفى محافظة القاهرة تمكن الفريق من نقل شاب يدعى ( م . ح) ٣٠ عاما إلي دار رعاية بعد أن أفترش شوارع القاهرة لمدة اربعة أعوام، وأيضا في محافظة السويس تم نقل المواطن ( ر . ج ) ٤٠عاما إلي دار رعاية وهو من محافظة الفيوم وتركها وانتقل لمحافظة السويس.

ومن الجدير بالذكر أن فرق أطفال بلا مأوى والتدخل السريع بوزارة التضامن لا يمكنها اصطحاب مشرد على غير رغبته إلي دار رعاية، حيث أن القانون يمنع اقتياد مواطن بالقوة ما لم يكن تنفيذا لقرار من النيابة العامة.. لذا قامت الوزارة بتدريب وتأهيل هذه الفرق على أعلى مستوى حتى يتمكنوا من إقناع أغلب الحالات التى تفضل الشارع عن دار رعاية.

وتواصل الوزارة تلقيها البلاغات الخاصة بالمشردين على ارقام (16439) و (16528) أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي الهاتف الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.