التنمية المحلية: توفير 7 مولدات لحل أزمة انقطاع الكهرباء بالوادي الجديد
كتب- محمد نصار:
أكدت وزارة التنمية المحلية، أنه تم توفير 7 مولدات كهربائية من قبل محافظة الوادي الجديد، لحل مشكله انقطاع التيار الكهربائي بالمحافظة.
وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس: "توفير 7 مولدات كهربائية لتشغيل المرافق الأساسية، وذلك من جانب الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بالمدينة بعد وقوع 27 برجًا كهربائيًا بسبب موجه الطقس السيء التي تضرب المحافظة".
-
233
-
179
-
149
-
140
-
138
-
124
-
118
-
101
-
81
-
72
-
71
-
67
-
56
-
47
إعلان