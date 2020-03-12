أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا سد النهضة تعليق العمرة محمد رمضان اليوم العالمي للمرأة

التنمية المحلية: توفير 7 مولدات لحل أزمة انقطاع الكهرباء بالوادي الجديد

12:54 م الخميس 12 مارس 2020
التنمية المحلية: توفير 7 مولدات لحل أزمة انقطاع الكهرباء بالوادي الجديد

توفير مولدات لحل أزمة انقطاع الكهرباء

كتب- محمد نصار:

أكدت وزارة التنمية المحلية، أنه تم توفير 7 مولدات كهربائية من قبل محافظة الوادي الجديد، لحل مشكله انقطاع التيار الكهربائي بالمحافظة.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس: "توفير 7 مولدات كهربائية لتشغيل المرافق الأساسية، وذلك من جانب الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بالمدينة بعد وقوع 27 برجًا كهربائيًا بسبب موجه الطقس السيء التي تضرب المحافظة".

مولدات الكهرباء انقطاع الكهرباء الطقس الأمطار الوادي الجديد

الخبر التالى:

الصحة تكشف إرشادات الوقاية للشخص المخالط لحالة كورونا (فديوجرافيك)
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:موجة الطقس السيئ تضرب مصر- (تغطية خاصة- لحظة بلحظة)