بعد العطل المفاجئ.. المترو يعلن انتظام الحركة بالخط الأول



كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، انتظام حركة القطارات بالخط الأول في الاتجاهين "حلوان - المرج الجديدة"؛ بعد إصلاح العطل المفاجئ الناتج عن قطع بالشبكة الكهربائية بين محطتي طرة الأسمنت وثكنات المعادي لمدة 10 دقائق.

جاء العطل نتيجة سقوط أمطار غزيرة على مدار اليوم وتقلب الأحوال الجوية.

وقال بيان لشركة المترو، إن جميع فرق الطوارئ بالخطوط الثلاثة في حالة استعداد تام للعمل على إزالة أي أعطال فور حدوثها نتيجة سوء الأحوال الجوية، مشددا على انتظام حركة القطارات بالخطوط الثلاثة.