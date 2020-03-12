"بدأت منذ ساعات".. موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة تضرب المحافظات

عواصم المحافظات - (أ ش أ):

تعرضت محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددا من الاجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أى شكاوى قد تطرأ.

ففي الغربية، تعرضت المحافظة لموجة من الطقس السيئ والصقيع وهطول الأمطار المتوسطة بشوارع وميادين مراكز المحافظة، ما أدى إلى تكون كميات من البرك والمستنقعات، حيث شهدت المحافظة صعوبة في حركة السير والنقل والمواصلات لجميع المواطنين، على الطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة، وظهور كميات كبيرة من البرك والمستنقعات وانقطاع في أغلب الخدمات مثل: الكهرباء والمياه والتليفونات.

ومن جانبه أصدر المحافظ طارق رحمي، تعليماته لمساعديه بضرورة الالتزام ورعاية مصالح المواطنين، وتفعيل دور غرفة العمليات والربط بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بكافة قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وغيرها، لمجابهة هذه الظروف الصعبة وموجة الطقس السيء التي تضرب المحافظة وتخصيص سيارات وعمال إضافيين لكسح وشفط المياه المتراكمة وعلاجها سريعًا.

وفي قنا، ضربت موجة جديدة من الطقس السيئ المحافظة، مع الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث نشطت الرياح المحلمة بالأتربة بسرعة كبيرة، ما تسبب مع انخفاض الرؤية وخاصة علي الطرق السريعة والصحراوية وتكاثر السحب الكثيفة مما ينبأ باحتمال سقوط أمطار غزيرة علي مستوي المحافظة.

وقال المحافظ أشرف الداودي، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة، مضيفا أنه تم إخطار رؤساء المدن وكافة الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وشدد محافظ قنا على ضرورة المرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات على أرقام الهواتف الاتية (0963337291 / 0963328472 / فاكس 0963329542 ) على مدار 72 ساعة القادمة.

وفي الوادى الجديد، قرر المحافظ محمد الزملوط غلق طريق (الخارجة/ أسيوط) نظرا لسؤء الأحوال الجوية وتعذر الرؤية، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم التحرك من منازلهم إلا في الضروره القصوى حفاظا على أرواحهم، وسيتم الإعلان عن فتح الطريق فور تحسن الحالة الجوية.

وتشهد المحافظة، هبوب رياح شديدة محملة بالأتربة في عدة مناطق متفرقة بالمحافظة، مع شدة الرياح والاتربة على الطرق السريعة والداخلية أدت لانخفاض الرؤية الافقية.

ومن جانبها، رفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.

وفى أسوان، تعرضت المحافظة صباح اليوم، إلى سقوط أمطار غزيرة استمرت على فترات متقطعة، فيما لم تؤثر على حركة السير أو المشاة على الطرق السريعة، والطريق الصحراوى أسوان/إدفو، كما لم تؤثر على حركة المراكب والفنادق العائمة.

فيما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لهطول المزيد من الأمطار الغزيرة، خلال الساعات القادمة، حيث قامت برفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقي الإسعاف والإطفاء، تحسباً لوقوع أي حوادث ناتجة من انعدام الرؤية والامطار والتي غطت مناطق مدينة أسوان ،وبعض اجزاء المحافظة.

وبدوره أعلن المحافظ أشرف عطية حالة الطوارئ، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة وغرف عمليات بالمدن والمراكز لمتابعة موجة الطقس السيئ والعاصفة الترابية التى أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية والتى تستمر ليوم السبت المقبل.

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