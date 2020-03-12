"نصائح وخدمات وأرقام استغاثات".. دليلك الشامل في موجة الطقس السيئ

بدأت موجة الطقس السيئ، منذ الساعات الأولى من اليوم الخميس، وتساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع زيادتها خلال الساعات المقبلة، نتيجة تجمع سحب ركامية ضخمة وهو ما ينذر بسقوط أمطار غزيرة اليوم وغداً.

اجرءات حكومية لمواجهة عاصفة التنين

اتخذت الحكومة المصرية، عدة اجراءات لمواجهة توقعات الطقس السيىء خلال الأيام المقبلة، أبرزها منح إجازات للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص، ومنع آخرين، بجانب التشديد على المسئولين بالتواجد بالشوارع ومراجعة وتطهير بالوعات الأمطار، واتخاذ كافة إجراءات الحفاظ على سلامة المواطنين.

للتفاصيل.. (الموجة الأكبر منذ 94.. ماذا فعلت الحكومة لمواجهة "عاصفة التنين"؟)

أرقام الاستغاثات والإبلاغ عن تجمعات الأمطار

وأعلن مجلس الوزراء وعدد من الجهات الحكومية عن تخصيص مجموعة الأرقام من أجل تلقي شكاوى المواطنين بشأن الأمطار.

للتفاصيل.. ننشر أرقام الاستغاثات والإبلاغ عن شكاوي الطقس السيئ

الخدمات المرورية

أعدت الإدارة العامة للمرور خطة طوارئ لموجهة موجة الطقس السيئ التي تضرب مصر من اليوم الخميس وحتى السبت المقبل.

للتفاصيل.. خطة المرور لمواجهة موجة الطقس السيئ

ابتعدوا عن الأعمدة الكهربائية

وأهاب بيان وزارة الكهرباء بالمواطنين الابتعاد عن المهمات الكهربائية التي من بينها أعمدة الإنارة حرصاً على سلامتهم وخاصةً فى ظل سوء الأحوال الجوية الطارئة التى تمر بها البلاد، مؤكدا استقبال الخط الساخن (121) للبلاغات عن أية أعطال على مستوى الجمهورية وقيام فرق الطوارئ المجهزة بالتعامل مع الأعطال في أسرع وقت ممكن.

للتفاصيل.. ماذا فعلت الكهرباء لمواجهة موجة الطقس السيئ؟

نصائح للقيادة الآمنة للسيارة

وفي هذه الأجواء تزداد مخاطر حوادث السير، وخاصة عند القيادة بالطرق الزلقة بفعل تجمع الأمطار، حيث ترتفع درجة صعوبة التحكم بالسيارة ويقل تأثير الفرامل.

وأرسى خبراء بسلامة الطرق والقيادة مجموعة من الخطوات والنصائح التي يمكن باتباعها تفادي مخاطر الحوادث في مثل هذه الأجواء غير المستقرة والمطيرة.

تعرف على أبرز النصائح التي تمكنك من تفادي مخاطر الحوادث أثناء السير على الطرق (اضغط هنا)

المسافرون من المطارات

ومن جانبها طالبت شركة مصر للطيران، ركابها المسافرين من المطارات المصرية الخميس، بضرورة التواجد قبل مواعيد رحلاتهم الدولية بما لا يقل عن 4 ساعات، ورحلاتهم الداخلية بما لا يقل عن 3 ساعات.

للتفاصيل.. مصر للطيران تطالب الركاب بالتواجد قبل 4 ساعات من الرحلات

نصائح لحماية نفسك وممتلكاتك

وفي هذه الصدد، نقدم لكم مجموعة من النصائح المهمة التي يجب اتباعها خلال الموجة لحماية نفسك وممتلكاتك (اضغط هنا)

الصحة تقدم نصائح للمرضى

وقدمت وزارة الصحة والسكان، عدداً من النصائح للمواطنين خاصة مرضى الأمراض المزمنة، والحوامل، والمصابين بالحساسية والأمراض الصدرية لتجنب حدوث مضاعفات تزامناً مع عدم استقرار أحوال الطقس، وحدوث انخفاض في درجات الحرارة، تضمنت هذه النصائح عدم الخروج من المنزل.

للتفاصيل.. 10 نصائح من الصحة للمرضى بشأن طقس الخميس

دعاء المطر وحدوث البرق والرعد

وفي ظل موجة الطقس السيئ، وفق ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، والأمطار التي بدأت تهطل على جانب كبير من أنحاء الجمهورية، يرصد مصراوي بالأحاديث الشريفة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر وحدوث البرق والرعد.

للتفاصيل.. دعاء الرسول عند المطر.. وعند الريح والرعد والبرق