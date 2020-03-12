صور| أمطار غزيرة على طريق الاوتوستراد.. والمرور تناشد المواطنين الالتزام بالتعليمات

تصوير - مصطفى الشيمي:

ضربت الأمطار طريق الاوتوستراد في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور؛ حفاظًا على سلامتهم؛ وذلك في ضوء تحذير هيئة الأرصاد بحدوث تقلبات جوية ورياح محملة بأتربة.

وكانت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور قد دفعت بسيارات الإغاثة المرورية؛ لمواجهة أي أعطال أو حوادث- لا قدر الله- فضلا عن الدراجات البخارية والأوناش وسيارات الدفع الرباعي على الطرق، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية؛ للدفع بسيارات الإغاثة والخدمات الأمنية والدراجات البخارية، والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور؛ للإخطار أولا بأول عن حالة الطرق، والاتصال برقم الإغاثة (01221110000).

وتشهد البلاد حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس وحتى صباح الأحد المقبل، حالة من عدم الاستقرار ال‏شديدة في الأحوال، حيث ‏تنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة كما تسقط الأمطار الغزيرة، فيما تتراوح سرعة الرياح خلال هذه الفترة من 60 -70 كيلو مترا في الساعة.