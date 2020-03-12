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اليوم.. أجازة للمدارس والجامعات الحكومية

04:30 ص الخميس 12 مارس 2020
اليوم.. أجازة للمدارس والجامعات الحكومية

الدكتور مصطفى مدبولي

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس، وذلك وفقاً للتقرير الذي تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد.

وأشار التقرير، إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.

مصطفى مدبولي تعطيل الدراسة الجامعات الحكومية مجلس الوزراء سوء الاحوال الجوية

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